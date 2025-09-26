◇MLB ドジャース8-0ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)大谷翔平選手が自身のキャリアハイとなる54号を放ち、地区優勝に貢献しました。大谷選手は4回の第3打席で少し体勢を崩しながらも、ナビル・クリスマット投手のチェンジアップをすくい上げ、右中間のスタンドにあるプールにしぶきをあげて沈みました。これで昨季達成したキャリアハイ54号に並びました。昨季は日本時間9月20日に50本塁打50盗塁のMLB史