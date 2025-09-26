焼き肉のルーツは韓国にあり(厳密には朝鮮半島)。それがラーメンやカレーのように日本独自の発展を遂げ、今に至っているわけだが、韓国式の焼き肉はそれはそれでまためちゃくちゃウマい。日本式とはまた違った魅力で溢れている。どちらがいいかという話ではなく、どちらもいい。「どっちも一緒に食べられたら最高だよね」というシンプルな話である。ということで、今回は耳寄り情報をひとつ。実は現在、「熟成焼肉 いちばん」が韓