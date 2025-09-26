東京電力福島第一原発事故に伴う除染作業で生じた「除染土」について、再利用できるものに関しては、呼称を「復興再生土」とすることが決まりました。この「復興再生土」という呼び方に関しては、22日に開催された「除染土」の最終処分に向けた有識者会議で了承されていて、近く、環境省が発表するとしていました。26日の閣議後の会見で、浅尾環境大臣は呼称を「復興再生土」に決定したことを発表し、「復興再生利用に用いる除去土