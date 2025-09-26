愛知県警中村署の一日署長を委嘱され、交通安全を呼びかける天野ひろゆきさん＝26日午前、JR名古屋駅お茶の間を楽しませているトーク力で歩行時の交通安全意識の向上を図ってもらおうと、愛知県警中村署は26日、同県出身のお笑いタレント天野ひろゆきさん（55）に一日署長を委嘱した。名古屋市中村区のJR名古屋駅で、制服姿で登場した天野さんが、手を組み尻を突き出すおなじみのポーズを取ると会場は拍手に包まれた。日没時間