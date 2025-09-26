【ワシントン共同】米国土安全保障省は25日までに、人気アニメ「ポケットモンスター」の映像を使い、不法移民の摘発をポケモン捕獲になぞらえる動画をX（旧ツイッター）に投稿した。捜査官らが次々と身柄を取り押さえる場面に、ポケモンの名セリフ「全部ゲットだぜ！」の文言も入れている。ブランドを管理する株式会社ポケモンは「一切関与しておらず、管理する知的財産の使用を許諾した事実はない」とコメントした。トランプ