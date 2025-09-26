自民党総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長は26日、小泉陣営によるコメント投稿要請を巡り、現時点で他陣営から指摘や抗議はないとした上で「陣営間の対立を、意図してあおるようなことは適切ではない」と記者団に語った。