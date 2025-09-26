ハーバード大学、ピッツバーグ大学、シカゴ大学、ベス・イスラエル・ディーコネス医療センターの研究チームが発表した論文で、病院がプライベート・エクイティ(PE)ファンドに買収されると、救急外来の患者死亡率が同様の病院と比較して約13％上昇することが報告されています。この研究結果は10年間にわたって病院の成果を比較したもので、利益追求型の金融組織が所有する医療機関では患者の治療結果が悪化することを示唆しています