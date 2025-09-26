俳優の妻夫木聡が26日、自身のインスタを更新し、八木信之介役を演じた連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)が最終回を迎えたことに言及した。妻夫木聡妻夫木は、柳井嵩役の北村匠海との2ショットや、蘭子役の河合優実と抱き合う写真などを添えて、「あんぱん終わってしまいました」と報告。「出会いがあれば別れもある。でも、この出会いがまた新しい出会いを呼ぶよね。素晴らし