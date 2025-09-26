けさ早く秋田県・仙北市で60代の男性が犬の散歩中にクマに襲われ重傷を負うなど、各地でクマによる被害が相次いでいる。きょう午前、秋田県・仙北市で、62歳の男性が犬の散歩をしていたところ体長1メートルほどのクマに襲われた。男性は自力で自宅に戻り、家族が消防に通報し病院に搬送された。意識はあり会話はできるが、顔や頭を引っかかれ重傷。また、新潟県妙高市では、散歩中の90代の男性がクマに襲われた。男性はクマにひっ