お笑いコンビ・なすなかにしが２６日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。パーソナリティーを務める今田耕司について、なすなかにしの那須晃行は「やっぱり感謝祭にはお世話になってます」と、今田が総合司会を務めるＴＢＳの「オールスター感謝祭」を挙げた。今田は「いろいろやってくれるから助かる」となすなかにしを絶賛した。「オールスター感謝祭」は毎年春と秋の年２回放送。放送時間は６時