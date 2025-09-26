俳優の高知東生が２６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。前橋市長のラブホ密会騒動に言及した。群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が２４日、市職員の男性と２人で複数回にわたってラブホテルを訪れたとする報道について臨時記者会見を開いた。小川市長はホテルを訪れた点は認めたものの「男女の関係はありません」と?情事?に及んだことは否定。目的は「相談や打ち合わせだった」と説明した。これは「ＮＥＷＳポストセブン」が報