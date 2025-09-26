【モデルプレス＝2025/09/26】女優の有村架純が26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つスタイリングを公開した。【写真】有村架純、ミニスカ×タイツ姿で美脚披露◆有村架純、美脚際立つPRADAショー参加姿披露2026年春夏のプラダのミラノコレクションを訪れている有村は「ビビットなオレンジを基調とした舞台にシンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした」とコメントし、美