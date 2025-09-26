THE FRANK VOXが、10月15日にリリースする3枚目のEP『VOX GIFT 3』の詳細、ニュービジュアル、ジャケット写真を公開した。『VOX GIFT』シリーズの第3弾となる今作には、先行配信シングル「ロスタイム」をはじめ、多彩なサウンドの温もりあふれる“ホッとソング”全6曲を収録。公開されたジャケット写真は、THE FRANK VOXが全国各地へ音楽を届ける際に欠かせないハイエースを背景に、地元・関西の“ホッとな場所”で撮影。仲間と共