市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』より、5年ぶりでシリーズにカムバックした武田玲奈演じる御園ひとみ先生の新場面写真が解禁された。【写真】メガネ姿の御園先生（武田玲奈）、甘利田と再会『おいしい給食』は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディー。これまでにドラマ3シーズン