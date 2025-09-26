父チャールズ国王と1年半ぶりに再会を果たすなど、確執が伝えられる英王室メンバーとの関係修復に向けて動き出したと伝えられるヘンリー王子。妻のメーガン妃は「彼を失うことになる」と、焦りを見せているようだ。【写真】メーガン妃がリリベット王女の顔が限界まで写ったレア写真を公開目元がとってもキュート！英王室を離脱後、自叙伝『SPARE』やNetflixのドキュメンタリー『ハリー＆メーガン』を通じて王室を非難したこ