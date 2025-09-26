NoGoDの結成20周年を飾るベストアルバム『Le: VOYAGE』が、9月24日にリリースされた。2015年に発売された『VOYAGE』に次ぐ第2弾のベスト盤となる本作は、NoGoDが2016年から2024年の間にリリースした作品の中から厳選された楽曲達と最新曲「I Can’t Say Goodbye」を収録。NoGoDならではのスタイリッシュ＆ドラマチックなメタルチューンを堪能できることに加えて2018年に華凛（B）の脱退、2022年にKyrie（G）の脱退という大きな危機