上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』に、EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が出演することが発表され、佐藤と中島からコメントが到着。併せて佐藤が刀で戦う姿を見せるロマンティック襲来PV「謎の刀剣編」が解禁された。【動画】佐藤大樹が刀剣キャラに！ロマンティック襲来PV「謎の刀剣編」2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の