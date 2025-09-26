渡辺謙が、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3に出演していることが明らかとなった。アリス（山崎賢人）たちの運命の謎を握る老紳士を演じている。【写真】今際の国の秘密を握る？渡辺謙が謎の老紳士に！本作は、麻生羽呂の漫画を映像化したサバイバルアクションシリーズ。シーズン3でも山崎と土屋がダブル主演、佐藤信介が再び監督を務める。9月25日からシーズン3。シーズン2のラストに映し出された最後のトラ