俳優・中村雅俊と女優・五十嵐淳子夫妻の3女・モデルの中村里砂。7月12日には36歳を迎え、美しさはさらに加速。圧倒的なスタイルでファンを魅了し続けている。そこで今回は、彼女が今まで披露した水着姿を紹介。進化し続ける彼女の魅力を写真とともに追っていこう！【写真】中村雅俊の美人娘36歳、水着姿が「お肌キレイすぎ！」「スタイル抜群」（11枚）■開放的なロケーションでの水着姿2022年6月27日には、アメリカ・ユタ州