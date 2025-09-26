俳優の野村周平（３１）が２６日までに自身のＳＮＳを更新。バイク旅の様子を公開した。インスタグラムで「マイベイビーと北海道へ。北海道はデッカいなぁ」とつづって、お気に入りのバイクと共にサングラス姿で宗谷岬の「日本最北端の地」で撮影されたショットなどをアップした。この投稿には「いいなぁ景色サイコー」「一緒に走りたかったー」「髪の毛サラサラ」「世界一かっこいい男！」などの声が寄せられている。