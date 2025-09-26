右脇腹痛のためリハビリを行っている巨人の吉川尚輝内野手が２６日、ジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加した。アップ後はサブグラウンドに移動。二塁でノックを受け軽快な守備を披露した。室内ではティー打撃やフリー打撃で１時間ほどバットを振り込み、徐々に強度を上げている。吉川は今季１０７試合に出場して打率２割７分７厘、３本塁打、３２打点の成績。守備でも度々チームを救う活躍を見せていたが、１４日