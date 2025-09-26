チチェスター・シティのFWビリー・ヴィガーが脳損傷により死去イングランド8部相当のチチェスター・シティのFWビリー・ヴィガーが脳損傷により、21歳の若さで死去した。英公共放送「BBC」などによれば、アーセナルユース出身のヴィガーは試合中にコンクリートの壁に衝突し、負傷していた。チチェスター・シティはクラブ公式Xで「ビリー・ヴィガーは先週の土曜日に重大な脳損傷を負い、昏睡状態となっていた。火曜日に回復の可