国道159号羽咋道路が一部開通国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所は2025年9月24日、石川県羽咋市で建設を進めてきた国道159号「羽咋道路」の一部区間が、11月1日（土）に開通すると発表しました。【まず東側】半島ナナメ横断ルート「羽咋道路」の開通ルートを見る（地図と写真）国道159号は、JR七尾線と並走しながら金沢市と能登半島東部の七尾市を“ナナメ”に結ぶ道路です。金沢市街の金沢外環状道路から津幡バイパ