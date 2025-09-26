ダイソーで見つけたうさ耳付きのスリッパ『外縫いスリッパ（ラビット）』に一目惚れしてしまいました♡まるでフランフランに並んでいてもおかしくないデザインなのに、価格は330円（税込）とお手頃です！底部分に程よく厚みがあるため履き心地も良好。ダイソーではあまり見ないデザインなので、人気が出そうです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：外縫いスリッパ（ラビット）価格：￥330（税込）サイズ（約）：22〜2