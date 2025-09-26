お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が、25日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜後8：00）に出演。父親の職業近藤春菜、眼鏡外し“TWICEメイク”で大変貌「はるなさんどこ？」「めちゃくちゃ綺麗」「痩せた？」「自慢できるスゴい親戚」を聞かれ、「うちの父親がもともと警察官で、現役の頃になぜか『相棒』の杉下右京のモデルがうちの父だみたいな。週刊誌に記事が出たんですよ」と説明