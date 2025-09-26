キッチンスポンジを保管するためのグッズをいろいろ使ってきた筆者が、最終的に行き着いたのが『やわらかスポンジホルダー（粘着タイプ）』という商品。粘着テープで貼るタイプで楽なのに、しっかりとスポンジをキャッチしてくれる優れものです！見た目もスッキリしていて使い心地抜群。掃除もしやすいですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：やわらかスポンジホルダー（粘着タイプ）価格：￥110（税込）入り数：2個販売