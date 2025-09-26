人気ミニフィギュアブランド「Sonny Angel」と「SMISKI」の合同ショップが、渋谷にオープン！かわいいフィギュアからフォトブースまで、エディターが実際に足を運んでチェックしてきました。渋谷に『SONIANDSMI』がオープン2025年9月20日（土）、東京・渋谷に人気ミニフィギュアブランド「Sonny Angel」と「SMISKI」の合同ショップ『SONIANDSMI（ソニアンドスミ）』がオープン。小さな天使の男の子「Sonny Angel」と、スミが好きな