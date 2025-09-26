9月20日から始まった「動物愛護週間」。26日は、広がりを見せる保護犬の「推し活」についてお伝えします。日なたに集まる犬に、眠たそうにしている犬。いろいろな角度から犬の撮影が行われています。これは保護犬の「推し活」向けのサービスに登録するための写真です。撮影が行われていたのは神奈川県の保護犬シェルター。保護犬の「推し活」が広がりを見せる中、今回、シェルターが保護動物を支援するシステムと新たなタッグを組