アメリカのトランプ大統領は25日、アメリカ企業などによる中国系の動画投稿アプリ「TikTok」の国内事業の買収を承認する大統領令に署名しました。トランプ大統領：習近平国家主席と良い話し合いができた。我々がしようとしていることを了承してくれた。中国企業が運営するTikTokは、アメリカでの事業売却かサービス停止を迫られていましたが、IT大手オラクルなどの企業連合に移管されることが決まりました。トランプ氏は25日、買収