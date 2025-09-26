26日午前8時半ごろ、福井県南越前町にある北陸自動車道上り線の今庄トンネル内で、車6台が関係する多重事故が発生しました。トラックを運転していた43歳の男性の右足が挟まれ、重傷を負ったほか、トレーラーを運転していた24歳の男性と、乗用車に乗っていた15歳から16歳の男子高校生3人も病院に運ばれるなど、合わせて11人がけがをしました。現場では当時、工事のため対面通行規制が行われていて、トラックとトレーラーが正面衝突