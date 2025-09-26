この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、マヨ🍟38w▶️0m🩵(@eKQK6w2AF)さんの投稿です。 圧縮パックの威力が想像以上で大笑い マヨさんは、送料節約のために圧縮で届くタイプのファーストトイを通販で購入しました。すると届いたのは…。 ⒸeKQK6w2AF 送料1番安かったから圧縮で頼んだファーストトイ届いて大笑いしちゃった