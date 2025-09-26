ZIPAIR Tokyoは、払戻時に発行されるバウチャーのウェブサイトでの利用に対応した。バウチャーは、サービスパッケージ「Flexbiz」を購入した人がキャンセルする際、メールで発行される。キャンセル日によって返金金額が異なり、出発30日前までは全額、同7日前までは80％相当。バウチャー発行金額の3％の手数料が必要となる。有効期限は発行日から180日以内。ウェブサイトでは支払いページで、バウチャーコードとPINを入力すること