タレントの村重杏奈（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスを始めたことを明かし、ボディライン際立つトレーニングウェア姿を公開した。【写真】「スタイル最高だね」ボディライン際立つ“ピタピタ”ウェア姿の村重杏奈村重は「さいきーん」と書き出し、近況を捉えた写真を6枚投稿。「ピラティス始めたよ！」とつづられた写真では、ウエストがチラ見えするピタピタのウェア姿を披露している。これまでにも美