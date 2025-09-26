主人公のさとみは29歳で普通の会社員。兄は結婚していて、嫁にあたるゆみこはいわゆる兄嫁です。ゆみこは、子育てを理由にさとみの実家を便利な休憩所のように使い、さとみの両親を疲れさせていました。図々しすぎる振る舞いにモヤモヤを募らせていきます。『図々しすぎる兄嫁』をごらんください。 主人公のさとみは、実家の母から兄嫁の実家での振る舞いについて相談を受けます。あまりに図々しい様子に、さとみは衝撃を受けて