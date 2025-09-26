モナコ在籍４年目のシーズンを戦う南野拓実が、現地９月27日に開催されるリーグ・アン第６節のロリアン戦を前に会見に出席した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。30歳の日本代表アタッカーは、チャンピオンズリーグ（CL）を含めた直近４試合連続で得点かアシストを記録。スタートダッシュに成功したなか、自身の成績に一定の手応えを示した。「リーグ・アン５試合で２得点１アシストと、概ね満足している。だけど目標は変