市街地に出没したクマの駆除を巡り、今月から自治体の判断で猟銃が使える「緊急銃猟」が可能になりました。天童市で25日、県内で初めてとなる対応訓練が行われました。 【写真を見る】市街地にクマ出没多発…緊急銃猟を想定警察、自治体が参加しての訓練を実施（山形・天童市） クマの出没が相次ぐ中、今月導入された「緊急銃猟」。市町村長の判断で、市街地などの人の生活圏にクマが出没した際に猟銃の使用が可能になります。