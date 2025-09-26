東京・銀座にあるアップルの店舗が26日にリニューアルオープンし、来日したティム・クックCEOが来店客を出迎えました。およそ3年ぶりにオープンしたアップル銀座には長蛇の列ができ、ティム・クックCEOは、一緒に写真を撮るなどして来店客を歓迎しました。アップル・ティム・クックCEO「日本とアップルは共生的な関係を築いてきました。日本もアップルもデザインが大好きです」銀座は、2003年にアップルがアメリカ以外で初めて店舗