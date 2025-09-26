◇MLBドジャース8-0ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)大人のかっこいい姿にファンが食いつきました。ドジャースがダイヤモンドバックスに8-0で快勝したことで、地区優勝を勝ち取りました。選手や監督らは試合後に祝福のシャンパンファイトを行います。シャンパンの泡が至るところで舞い上がる中、大人の色気を漂わせる場面が。今季現役引退を表明したクレイトン・カーショー投手、また幾度の故障を乗り越