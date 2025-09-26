日本映画界を代表する俳優として、45年のキャリアを誇る中井貴一。凛とした佇まいと柔らかい物腰が持ち味の中井は、「雪風 YUKIKAZE」(2025年)など映画のほか、「母の待つ里」(2024年)などドラマや舞台、CM、ナレーターでもおなじみの国民的俳優の1人である。事故により37歳で急逝した名優・佐田啓二を父に持つ中井は、19歳の時に「連合艦隊」(1981年)で映画デビュー。映画スターとして多くの作品に出演する一方でドラマにも出演し