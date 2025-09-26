三井不動産を代表企業とする、鹿島建設、京浜急行電鉄、第一生命保険、竹中工務店、ディー・エヌ・エー、東急、星野リゾートの8社は、JR関内駅前に建設中の「BASEGATE横浜関内」のグランドオープンを2026年3月19日に決定した。街区全体完成予想パース(昼)同施設は、「横浜市旧市庁舎街区活用事業」として建設中の街区で、オフィスや新産業創造拠点、飲食店を中心とした商業エリア、旧横浜市庁舎行政棟を保存・活用したホテルなどか