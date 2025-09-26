まもなく10月ですが、気温はまだまだ真夏のようです。きょう26日（金）の最高気温は、東京都心で32℃まで上がるでしょう。大阪は30℃の予想で、今年に入ってから100日目の真夏日になる予想です。35℃に迫る暑さとなる所もありそうです。■九州中心に35℃近い暑さ予想きょう26日（金）は晴れる所が多いことに加え、上空には平年より暖かい空気が流れ込む見通しです。そのため沖縄から東北にかけて30℃以上の真夏日が予想されていま