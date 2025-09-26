静岡・掛川市の教育委員会は22日、2026年度から小学校1〜3年生の通知表を廃止し、面談で学習状況を伝える方針を発表した。岐阜・美濃市も導入を決め、低学年に劣等感を与えない狙いがある。通知表は法律で義務付けられていないため各校の判断に任されているという。通知表の作成時間を面談の時間に学期末になると渡される「通知表」。その通知表をめぐり、新たな動きが出ている。25日のテーマは「親は不安？小学校の通知表廃止。ソ