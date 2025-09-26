詐欺の「受け子」として福山市の女性から現金200万円をだまし取ったとして、海上自衛官の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは海上自衛隊呉基地の海士長の男(27)です。警察によると9月、福山市の女性(82)のもとに息子になりすました何者かから「現金200万円を至急必要としているので代わりに行く法律事務所の者に渡してもらいたい」と電話がありました。その後、海士長の男が法律事務所の関係者を装い女性宅を訪れ、現