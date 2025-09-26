楽天は26日、10月2日から2026シーズン楽天イーグルス公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」の入会受付を開始することになったと発表した。「CLUB EAGLES」は、全コースに「ファンクラブユニフォーム2026」や、無料で観戦できるチケット引換クーポンなどの特典が付いて、より楽しく、よりお得に楽天イーグルスを応援していただけるファンクラブ。応援スタイルに応じて、プレミアムコース、ハイグレードコース、スタンダードコース、