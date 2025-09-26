愛知県大府市の「げんきの郷」で26日、知多半島産の新米をPRするイベントが開かれました。大府市の「JAあぐりタウン げんきの郷」では、知多半島産のコシヒカリなど3種類の新米が販売されていて、元SKE48の後藤楽々さんが地元の農家とのトークショーで新米のおいしさをPRしました。その後、もちもちとした食感が人気の品種・ミルキークイーンを炊いたご飯が配られ、買い物客らが味わっていました。