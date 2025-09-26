この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 「LじゃなくてSですけど…」コンビニでの恥ずかしエピに16万いいね ふぐすま愛魂(@kpto_fugusima)さんの投稿です。コンビニやスーパーなど、出先で恥ずかしい体験してしまうことっ