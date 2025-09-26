中古の高級ブランド品を扱う都内のビンテージショップから高級ブランドバックなど総額900万円相当の商品を盗んだ疑いで、インドネシア人の男が逮捕されました。暗い店内に侵入してきた男。棚からバッグを手に取り、さらに店内を物色しています。窃盗の疑いで逮捕されたインドネシア国籍のムハマッド・ダビン容疑者（22）は25日午前2時ごろ、東京・渋谷区のビンテージショップに侵入し高級ブランドバックなど18点、総額900万円相当