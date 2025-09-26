【モデルプレス＝2025/09/26】インフルエンサーのMINAMIが25日、自身のInstagramを更新。髪色をチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】MINAMI「アイドルみたい」髪色チェンジ◆MINAMI、ダークヘアにイメチェンMINAMIは「髪色暗くしました つたわる？？」とファンに問いかけ。ダークトーンに染めた姿が収められている。この投稿に、ファンからは「似合う」「アイドルみたい」「髪ツヤがすごい」「大人っぽい」といった