長男を失った女性芸人のソン・ヒョンジュが、第2子となる女の子を出産した。【写真】ソン・ヒョンジュも、子を失った韓国スターソン・ヒョンジュは9月24日、自身のインスタグラムを更新。「ソン・ヒョンジュの赤ちゃん9月24日」と書かれたメモとともに新生児の写真を公開し、第2子の誕生を公表した。先立って22日には「これまで私の卵巣からは100個を優に超える卵子が採取されましたが、そのうちの1つが命となって、今は私のお腹