IVEのレイが、プレミアムヴィーガンスキンケアブランド「FULLY」の新モデルに起用された。【写真】TXT・スビンとIVE・レイが相合傘!?FULLYは9月25日、レイと共に撮影した最新ビジュアルを公開し、モデルの起用を発表した。公開された写真には、日差しに照らされ、緑豊かな草木と花々に囲まれたレイの姿が収められている。ロングヘアに白のワンピースを合わせた女神のような姿は、世界中のファンの心を掴み、熱い反響を呼んだ。公開